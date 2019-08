Weihnachtsfilm - Titel gesucht

Hallo, Vor langer, langer Zeit habe ich einen Weihnachtsfilm im TV gesehen, aber der Titel will mir partout nicht mehr einfallen. Es ist nicht "Das Wunder von Manhatten". In Erinnerung geblieben ist mir hauptsächlich das Ende: Der "Weihnachtsmann" (ich glaube, es war ein ehemaliger Kaufhausmitarbeite) wird wegen Diebstahl vor Gericht gestellt, weil er nicht schlüssig beweisen kann, wo all die vielen Geschenke herkommen, die er verteilt hat. Und plötzlich, durch ein Wunder, findet er in seiner Tasche den Kassenzettel/Quittung, aus dem hervorgeht, dass er all die verteilten Geschenke gekauft hat. Auch wenn es ähnlich klingt: Es ist definitiv nicht Das Wunder von Manhatten. Hat jemand eine Idee, welcher Film es sein könnte? Danke im Voraus :D