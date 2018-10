In der dritten Staffel der Royal-Serie "The Crown" werden die Anfänge der Liebesromanze zwischen Prinz Charles und Camilla Parker Bowles erzählt. Das Geheimnis um Herzogin Camillas Serien-Pendant soll nun gelüftet sein: Emerald Fennell (33, "The Danish Girl") wird an der Seite von Josh O'Conner (28, "The Durrells"), der Prinz Charles spielt, zu sehen sein, wie das US-Magazin "Harper's Bazaar" berichtet.

In der dritten Staffel der Serie "The Crown", die die Geschichte der britischen Royals nacherzählt, wird es einen Zeitsprung bis in die 60er und 70er Jahre geben. Deshalb wird es auch um die ersten Begegnungen zwischen Camilla Parker Bowles und Prinz Charles gehen. Die beiden hatten während Charles' Ehe mit Prinzessin Diana eine Affäre und wurden erst später ein Paar. Die Hochzeit folgte 2005. Emerald Fenell soll in der Netflix-Serie Camilla spielen. Die Besetzung verraten haben sollen Bilder vom Set, die jetzt aufgetaucht sind und Fennell neben Josh O'Connor alias Prinz Charles vor der Kamera zeigen. Bei der Szene soll es sich um die Begegnung der beiden beim Polo Match 1975 in Windsor handeln.

"The Crown": Großer Besetzungswechsel

Die 33-jährige Fennell machte sich vor allem durch ihre Rollen in der Serie "Call The Midwife" und Filmen wie "The Danish Girl" oder "Anna Karenina" einen Namen. Von Netflix wurde Fenell noch nicht offiziell bestätigt. Andere Rollen stehen für Staffel drei aber sicher fest: Die Rolle von Queen Elizabeth II. übernimmt Olivia Colman (44) von Claire Foy (34), Tobias Menzies (44) löst Matt Smith (35) als Prinz Philip ab. Und Helena Bonham Carter (52) schlüpft statt Vanessa Kirby (30) in die Rolle von Prinzessin Margaret. Auch die Rolle von Queen Mum wurde für die dritte Staffel besetzt. Schauspielerin Marion Bailey (67, "Mr. Turner - Meister des Lichts") wird den Part übernehmen. Staffel drei von "The Crown" wird 2019 veröffentlicht.