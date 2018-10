In der Social-Media-Welt sind die 16-jährigen Zwillinge Lisa und Lena aus Schwaben bereits Superstars. Sie zählen zu Deutschlands erfolgreichsten Influencern und haben allein bei Instagram über 13 Millionen Abonnenten. Nun wartet der nächste große Job: Sie werden beim Comeback der Kultshow "The Dome" zum Moderationsteam gehören, wie der Sender RTL II am Montag bekanntgab.

"Der absolute Wahnsinn! Für uns geht mit der Moderation von 'The Dome' ein ganz großer Traum in Erfüllung und wir sind super happy, das mit unseren Fans teilen zu können", freuen sich die Schwestern über ihr Moderations-Debüt.

Die Show findet am 30. November im Oberhausen statt. Am 1. Dezember (18:15 Uhr bis 20:15 Uhr, RTL II) wird "The Dome" im TV zu sehen sein. Unter anderem werden Musiker wie Alle Farben, Alvaro Soler, Die Lochis, Mike Singer, Namika, Rea Garvey und Revolverheld auf der Bühne zu sehen sein.