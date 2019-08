Der von den Scorsese-Fans heiß erwartete Netflix-Kracher "The Irishman" wird zuerst einen begrenzten Kinostart erhalten. Das berichten verschiedene Medien wie das US-Branchenmagazin "Variety". Auf dem Streamingdienst startet der Film am 27. November, doch schon ab dem 1. November wird der Film zuerst in Los Angeles und New York im Kino gezeigt. Es sollen fortlaufend neue Städte in den USA und Übersee hinzukommen. Auch nach dem Netflix-Release soll die Kinoveröffentlichung rund um die Welt weitergehen. Die Stars des Films sind die drei Oscar-Gewinner Robert De Niro (76), Al Pacino (79) und Joe Pesci (76).

Wahre Geschichte um das Verschwinden von Jimmy Hoffa

Im Film wird die wahre Mafiageschichte um den Auftragskiller Frank "The Irishman" Sheeran (Robert De Niro) erzählt, der mutmaßlich mit der Mafiaorganisation Cosa Nostra zusammengearbeitet haben soll und mit dem Verschwinden von Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa im Juli 1975 in Verbindung gebracht wird. Er basiert auf dem True-Crime-Roman "I Heard You Paint Houses" (2003) von Charles Brandt.

Scorsese (76) hat gegenüber der britischen Tageszeitung "The Independent" auch hervorgehoben, dass der Film sich von seinem Mafiastreifen "GoodFellas" (1990), in dem auch De Niro und Pesci mitspielen, deutlich unterscheiden solle. Im Kino gezeigt wird "The Irishman", damit er für Filmpreise nominiert werden kann.