Große Freude für die Fans: Neue Musik von der Kelly Family angekündigt! Die ursprünglich 1974 gegründete Band hat "still und heimlich ein neues Album aufgenommen", wie die heutigen Mitglieder am Donnerstag via Social Media bekanntgaben. Mehr Details verraten sie in einem kleinen Clip.

"Endlich können wir es verraten: Wir haben in den letzten Monaten fleißig an einem neuen Album gearbeitet", freut sich Bandleader Angelo Kelly (37). Umringt von den anderen Bandmitgliedern verrät er auch den Titel des Longplayers: "Das neue Album heißt: '25 Years Later' und es ist ein Jubiläumsalbum. Mit diesem Album feiern wir das Jahr '94, wir feiern 'Over the Hump' und wir feiern vor allem die letzten 25 Jahre mit euch."

Doch wer jetzt denkt, dass es sich dabei einfach nur um eine Neuauflage des kommerziell sehr erfolgreichen Albums "Over the Hump" aus dem Jahr 1994 handelt, liegt falsch, denn: "Es sind ganz viele neue tolle Songs darauf", verspricht Kelly. Das Album erscheint am 25. Oktober und kann ab sofort vorbestellt werden.

Seit 2017 reitet die in den 1990er Jahren besonders beliebte Band auf einer erfolgreichen Comeback-Welle...