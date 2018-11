Der Name Chuck Lorre (66) ist wohl nicht jedem ein Begriff. Doch ihm hat die Welt Sitcoms wie "Two And A Half Men" und "The Big Bang Theory" zu verdanken. Ab 16. November hat er eine neue Serie am Start, "The Kominsky Method". Dieses Mal auf Netflix, als Einzelkamera-Serie, mit acht 30-minütigen Folgen. Dafür hat er eine hochkarätige Besetzung zusammengestellt, mit altbekannten Gesichtern. Das muss man über "The Kominsky Method" wissen.

Älterwerden in Hollywood

Der Plot von "The Kominsky Method" ist simpel: Es geht um den ehemaligen Schauspielstar Sandy Kominsky (Michael Douglas) und seinen langjährigen Agenten Norman Newlander (Alan Arkin), die in der Traumfabrik Hollywood ihre scheinbar besten Jahre schon hinter sich haben. Die beiden Herren fortgeschrittenen Alters stellen sich in Los Angeles, der Stadt der Jugend und der Schönheit, gemeinsam den Tücken des Älterwerdens und des Lebens - mit jeder Menge Charme, Gefühl und Witz. Von zu jungen Freundinnen bis hin zu Prostata-Problemen wird nichts ausgelassen. Lachen ist erlaubt - und garantiert.

Wiedersehen mit alten Bekannten

Bereits im Trailer von "The Kominsky Method" wird deutlich: Die beiden Oscar-Gewinner Michael Douglas (74, "Wall Street") und Alan Arkin (84, "Little Miss Sunshine") geben ein geniales Duo ab. Die Hollywood-Stars stehen sich sowohl in Schlagfertigkeit als auch in pointierter Mimik und Gestik in nichts nach. Sie präsentieren sich in Höchstform. Ein zusätzlicher Bonus: Comedy-Schwergewicht Danny DeVito (73, "Twins - Zwillinge") ist endlich mal wieder vor der Kamera zu sehen und brilliert in einer Gastrolle!

Die Crème de la Crème von Hollywood hat Lunte am Seriengeschäft gerochen. Immer mehr Hochkaräter wagen den Schritt zu TV und Streamingdiensten. Ein Glück für alle Serienfans, die diese schauspielerische Glanzleistung von Douglas und Arkin nicht nur für einen kurzen Moment auf der Kinoleinwand bestaunen können, sondern sich stattdessen auf der heimischen Couch vor Lachen den Bauch halten können.