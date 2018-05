Lange wurde gerätselt und spekuliert, jetzt gibt es Gewissheit: Die Rolling Stones werden bei den beiden Deutschland-Konzerten in diesem Jahr von der Indie-Band The Kooks ("Inside In/Inside Out") als Vorband unterstützt. Das gab der Konzertveranstalter am Freitag bekannt. Die Rolling Stones spielen während ihrer derzeitigen Tournee nur zwei Gigs in Deutschland: Am 22. Juni im Berliner Olympiastadion und am 30. Juni in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena.

Die Wahl der Vorband sorgte im Vorfeld für einige Spekulationen, da die Rolling Stones bei den Konzerten ihrer "No Filter"-Tour auf der Insel ein wahres Sammelsurium an weiteren Top-Bands und Musikern in ihrem Schlepptau haben. So geben sich unter anderen der Oasis-Frontmann Liam Gallagher (45) sowie Richard Ashcroft (46) als Support die Ehre. Des Weiteren gesellen sich namhafte Bands wie The Specials oder Florence & The Machine unter die Vorbands und machen aus den Rolling-Stone-Konzerten in Großbritannien fast schon kleine Festivals.