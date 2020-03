"The Mandalorian" kommt nach Deutschland. Die "Star Wars"-Serie wird ab dem 24. März beim neuen Streamingdienst Disney+ zu sehen sein. Die erste Folge zeigt ProSieben aber schon zwei Tage vor dem Streamingstart im Free-TV (22.3., 20:15 Uhr). Und was erwartet die "Star Wars"-Fans? Vertraut und doch ganz anders erscheint die neue Serie von Jon Favreau (53, "Iron Man"). Die Hauptrolle darin spielt Pedro Pascal (44, "Game of Thrones"), angesiedelt ist sie zwischen Episode VI ("Die Rückkehr der Jedi-Ritter") und Episode VII ("Das Erwachen der Macht").

Darum geht's

Den namensgebenden Mandalorianer (Pascal) lernen die Zuschauer beim Ausüben seines Jobs kennen: Der Kopfgeldjäger sichert sich an einem abgelegenen Ort gerade seine neueste Beute. Die Serie spielt im sogenannten Äußeren Rand der Galaxie - eine weitgehend gesetzlose Region. Entsprechend düster sind auch die weiteren Orte, an die es den Mandalorianer verschlägt, dessen Gesicht verborgen bleibt: Der geheimnisvolle Held nimmt in dieser ersten Episode seine Maske nicht ab. Die Rüstung spielt in seiner Gilde eine zentrale Rolle, wie ebenfalls schnell deutlich wird.

Ein neuer Auftrag führt den Kopfgeldjäger schließlich auf die Suche nach einem fünfzigjährigen Wesen, das er lebend abliefern soll. Fündig wird er auf einem wüstenähnlichen Planeten, sein Ziel wird allerdings beschützt von zahlreichen "Revolverhelden". Am Ende steht ein großer Showdown - und eine Überraschung für den Mandalorianer.

Fazit:

Viel Western-Flair, keine den Fans bekannten "Star Wars"-Figuren, aber einen interessanten neuen Helden präsentiert "The Mandalorian". Und der zweite kommt dazu. Schließlich gibt es seit dem US-Start der Serie im November einen riesigen Hype um "Baby Yoda"... Wer mehr vom Mandalorianer erleben will, muss allerdings Geld ausgeben. Die weiteren Folgen laufen auf dem Streamingdienst Disney+ (59,99 Euro für ein Jahr, wenn Interessierte vor dem 24. März abonnieren). Zum Start am 24. März werden die ersten beiden Folgen verfügbar sein. Die dritte Episode folgt am Freitag, den 27. März, im Anschluss daran gibt es wöchentlich jeden Freitag eine neue Folge.