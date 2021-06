Gesang war gestern: In der neuen Show "The Masked Dancer" dürfen die Zuschauer bald rätseln, wer unter der Maske tanzt.

Nach "The Masked Singer" kommt jetzt "The Masked Dancer": So heißt die neue Fernsehshow, auf die sich die Fans von Promi-Rateshows in Deutschland, Österreich und der Schweiz freuen dürfen. Die Produktionsfirma Endemol Shine Germany hat sich die Lizenz für den deutschsprachigen Raum von der koreanischen Firma MBC gesichert. Zum Konzept wird immerhin schon mal so viel verraten: "Bei 'The Masked Dancer' treten maskierte Prominente aus den unterschiedlichsten Bereichen im Tanz-Duell gegeneinander an und werden im Laufe des Formats demaskiert."

Hierzulande ist die Show zwar neu, doch in anderen Ländern wird sie bereits erfolgreich ausgestrahlt: In den USA feierte "The Masked Dancer" nach Weihnachten letzten Jahres beim Sender FOX erfolgreich Premiere. Der britische Ableger von "The Masked Dancer" startete Ende Mai dieses Jahres bei ITV.

Endemol Shine Germany ist eine senderunabhängige TV-Produktionsfirma, die unterschiedlichste Formate wie etwa "Wer wird Millionär?" (RTL), "Promi Big Brother" (Sat.1) oder "Kitchen Impossible" (VOX) produziert. Auch für "The Masked Singer" (ProSieben), das diesen Herbst in Deutschland in die fünfte Staffel startet, ist das Unternehmen mitverantwortlich.