Film-Bösewicht Danny Trejo überraschte in der amerikanischen Ausgabe von "The Masked Singer" alle als süßer Waschbär.

"From Dusk Till Dawn", "Breaking Bad", "Machete Kills" - die Liste der düsteren Filme, in denen Danny Trejo (76) den Bösewicht gegeben hat ist lang. In der gestrigen Folge der amerikanischen "The Masked Singer" hat der Schauspieler sich nun in einer ganz anderen Rolle zu erkennen gegeben: als niedlicher Waschbär.

Im Interview mit "Entertainment Weekly" erzählte er, wie seine erste Reaktion auf die Anfrage der Show war: "Ich dachte, es wäre das süßeste Ding in der Welt. Ich habe vorher noch nie irgendwas in der Art gemacht. Ich kann definitiv nicht singen. Aber als ich das Kostüm sah..." Das Kostüm erinnerte ihn an seinen Hund John Wesley Harding - und war ausschlaggebend für seine Teilnahme. "Selbe Farbe, dieselben Augen. Also musste ich es tun."

Die Jury hatte jede Menge Einfälle, wer unter der Maske stecken könnte - auf Trejo kam sie allerdings nicht. "Es war lustig. Sie nannten jeden, mit dem ich gearbeitet habe. Ich konnte nicht aufhören zu lachen." Es fielen Namen wie Danny DeVito (76, "Twins"), Joe Pesci (78, "Casino"), Jon Voight (82, "Anaconda"), Sylvester Stallone (74, "Rocky"): "Sie machten einfach immer weiter. Es war so viel Spaß."

Zukünftigen Maskenträgern in der Show gab er den Tipp, einfach verrückt zu sein. "Ich habe es geliebt, es zu tun. Ich glaube, das war eine der witzigsten Zeiten, die ich jemals in meiner Karriere hatte. Es war einfach großartig."