ProSieben hat in einem Instagram-Post ein neues Kostüm für seine Erfolgsshow "The Masked Singer", die am 10. März (20:15 Uhr) in die zweite Staffel startet, enthüllt. Chamäleon und Faultier sind bereits bekannt, der neue Charakter heißt schlicht und ergreifend "Der Roboter". Das silberfarbene Kostüm besteht aus einem glänzenden Ganzkörperanzug, Roboterarmen und einem Helm, auf dem an der Hinterseite verschiedene Kabel eine Verbindung zum Kostüm herstellen. Wer sich hinter dem Space-Anzug verstecken wird, ist natürlich noch strengstens geheim.

Stecken hochkarätige Promis unter den Masken?

Damit das so bleibt, werden wie in der ersten Staffel einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen: Moderator Matthias Opdenhövel (49) hat am Montag in der Late-Night-Show von Klaas Heufer-Umlauf (36) verraten, dass die zehn Kandidaten in unterschiedlichen Hotels und Airbnb-Unterkünften untergebracht sind und ihnen mehrere Fahrzeuge zur Verfügung stehen.

Eine Hoffnung macht der Moderator mit einer Andeutung scheinbar zunichte: Klaas Heufer-Umlauf spekuliert, dass durch den Erfolg der ersten Staffel sicherlich viele Hochkaräter unter den diesjährigen Promis sind. Opdenhövel wägt ab: "Aber sie sind sechs Wochen weggeschlossen, von der Außenwelt komplett abgeschirmt. Sobald sie ihren Raum verlassen, müssen sie ihre Maske tragen und dürfen mit niemandem reden." Acht Leute seien eingeweiht, wer sich hinter den Masken verbirgt, darunter Opdenhövel selbst. "Der US-Kollege macht es nicht so, aber ich fand es komisch, nicht zu wissen, wer da drunter ist."