Rund einen Monat vor dem Start der vierten Staffel von "The Masked Singer" werden die ersten Hinweise auf die zehn neuen Kostüme gesendet.

Die vierte Staffel der beliebten Rate- und Musik-Show "The Masked Singer" wirft bereits ihren Schatten voraus: Ab heute (19. Januar) gibt der Sender ProSieben im laufenden Betrieb, online und auf allen Social-Media-Kanälen Hinweise auf die zehn neuen Kostüme der kommenden Staffel. Darunter werden auch kurze Clips zu finden sein, die das "Masked Singer"-Logo in verschiedenen Masken- und Klangwelten präsentieren.

"The Masked Singer" startet am 16. Februar 2021 um 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn in die vierte Staffel. Diesmal nehmen erneut Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47, "Oh My Love") am Ratepult Platz und werden wie gewohnt wöchentlich von einem wechselnden namhaften Rate-Gast unterstützt. Wie der Sender zuvor angekündigt hatte, soll es in diesem Jahr für das Rate-Team und die Zuschauer deutlich schwerer werden, die richtigen Promis zu bennen. Die Moderation übernimmt auch in diesem Jahr Matthias Opdenhövel (50).