Das ProSieben-Erfolgsformat "The Masked Singer" startet am Dienstag, den 10. März, um 20:15 in die zweite Staffel. In den neuen Folgen gibt es eine weitere Neuerung: Sowohl Max Giesinger (31, "80 Millionen") als auch Collien Ulmen-Fernandes (38) werden nicht mehr Teil des Rateteams sein. An der Seite von Ruth Moschner (43) nimmt stattdessen Sänger Rea Garvey (46, "Oh My Love") Platz, wie ProSieben mitteilte.

Ruth Moschner und Rea Garvey im "The Masked Singer"-Fieber

Rea Garvey ist die Welt von "The Masked Singer" nicht unbekannt. In der ersten Staffel war er bereits als Gastjuror zu sehen und rätselte eine Folge lang um die Identität der Figuren mit. Diesmal ist er Dauergast, was den 46-Jährigen unglaublich freut. "ProSieben hat es geschafft und mit 'The Masked Singer' die spannendste neue Show im letzten TV-Jahr geboten", erklärt der neue Ratefuchs. "Jeder Zuschauer will einfach wissen, wer hinter den Masken steckt."

Auch seine Jury-Kollegin Ruth Moschner ist im "The Masked Singer"-Fieber: "Ich liebe Ratespielchen und das Zusammensetzten von Puzzleteilen." Sie könne an nichts anderes mehr denken: "Ich folge Verdächtigen auf Instagram, checke Tourdaten und beobachte Kollegen, wie sie sich mir gegenüber verhalten." Jede Woche wird zusätzlich ein Promi-Rate-Gast die zweiköpfige Jury unterstützen. Wer das sein wird, ist noch nicht bekannt. Die Moderation übernimmt erneut Matthias Opdenhövel (49).

Ersten Kostüme schon enthüllt

In der zweiten Staffel stellen zehn Kandidaten, in zehn neuen Kostümen ihr Gesangstalent unter Beweis. ProSieben gab vor kurzem die ersten beiden Verkleidungen bekannt. Ein schillerndes Chamäleon im Pailletten-Anzug sowie ein flauschiges Faultier im Pyjama werden ihre Gesangskünste präsentieren. Welche Promis sich darunter verbergen, bleibt bis zur jeweiligen Demaskierung in der Show geheim.