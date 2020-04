An diesem Dienstag (28. April, 20:15 Uhr, auf ProSieben) steigt das große Finale von "The Masked Singer". Die erfolgreiche Show, in der prominente Kandidaten unter Kostümen stecken und Songs auf der Bühne darbieten, hält vier Finalisten bereit. Wer steckt dahinter und wer ist der Favorit auf den Sieg? Hier gibt es alle Infos.

Bisher enthüllte Masken

Zehn prominente Kandidaten wagten das "The Masked Singer"-Abenteuer. In Show eins wurde Sängerin Stefanie Heinzmann (31) als Dalmatiner demaskiert. Es folgten Model Franziska Knuppe (45) als pinkfarbene Fledermaus und Schauspielerin Rebecca Immanuel (49) als goldene Göttin. "Ich kann das Reisen in der aktuellen Zeit nicht verantworten und habe mich daher entschieden freiwillig aufzuhören", verabschiedete sich Sänger Angelo Kelly (38) freiwillig von "The Masked Singer". Er war als Kakerlake aufgetreten. Als Roboter musste sich Moderatorin Caroline Beil (53) zu erkennen geben. Im Halbfinale sorgte Komiker-Legende Dieter "Didi" Hallervorden (84) als Chamäleon für Aufsehen.

Wer ist noch dabei?

Doch wer steckt hinter den restlichen Kostümen? Beim Hasen fielen schon einige weibliche Promi-Namen. Bei den Zuschauern liegen Martina Hill (45), Sonya Kraus (46) und Enie van de Meiklokjes (45) ganz vorne. Das Rateteam bestehend aus Moderatorin Ruth Moschner (44) und Sänger Rea Garvey (46) tippte bisher zudem auf Schauspielerin Nora Tschirner (38) oder Hella von Sinnen (61). Hinter dem Wuschel vermuten die Zuschauer wie Juroren die Sänger Mike Singer (20), Wincent Weiss (27) oder Daniele Negroni (24).

Wenn es nach den Zuschauern ginge, verbirgt sich hinter dem Drachen Max Giesinger (31), Gregor Meyle (41) oder Matthias Steiner (37). Auch die Juroren tippen auf Gregor Meyle, brachten im Halbfinale auch noch den Namen Henning Baum (47) ins Spiel. Heißer Tipp in Sachen Faultier: Stefan Raab (53). Die Zuschauer tippen zudem auf Sasha (48) und Tom Beck (42). Die Juroren nannten ebenfalls Tom Beck und zudem Musikerkollege Álvaro Soler (29).

Das sind die Favoriten

Wenn es um den Sieg geht, haben die bisher enthüllten Promis besonders zwei Kostüme im Auge. "Mein persönlicher Favorit ist bisher der Drache", verriet Stefanie Heinzmann nach ihrem Ausscheiden im Interview mit spot on news. "Ich bin ganz großer Fan vom Drachen", pflichtete Dieter Hallervorden ihr im Interview bei. Aber er wisse natürlich, dass er sehr starke Konkurrenz durch das Faultier habe.

"Ich favorisiere das Faultier", erklärte die im Roboter-Kostüm aufgetretene Caroline Beil im Interview. "Ich finde das als Figur unheimlich witzig und dann kann derjenige, wer auch immer es ist, wirklich toll singen. Der hat richtig was drauf." Auch für Rebecca Immanuel, sie entpuppte sich als Göttin, ist das Faultier der große Favorit: "Der Typ singt Hammer. Ich bin schon sehr gespannt, wer es ist."

Gastjuror und neue Folgen

Im Finale wird Max Mutzke (38) die Jury unterstützen, er hat in der ersten Staffel als Astronaut den Sieg geholt. "Ich freue mich total auf die Demaskierungen, weil ich sicher bin, dass ich ein paar der Promis persönlich kenne", kündigt er in einer ProSieben-Mitteilung an. Das Rätselraten geht nach dem Finale noch dieses Jahr weiter: Schon im Herbst 2020 werden neue "The Masked Singer"-Folgen ausgestrahlt - wie gewohnt natürlich live. Dann laut ProSieben auch wieder mit Publikum und "in vollster Schönheit".