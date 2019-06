Wenn Ende Juni die neue Show "The Masked Singer" bei ProSieben an den Start geht, rätseln nicht nur die Zuschauer vor den Bildschirmen mit - auch ein prominentes vierköpfiges Rateteam gehört zum Konzept der Show.

Mit Schubladendenken im Fernsehen ist Schluss

In der neuen Liveshow werden zehn unterschiedliche Promis in überdimensionalen Kostümen auftreten und dabei singen. Das Rateteam und die Zuschauer sollen herausfinden, wer sich darunter versteckt. Neben Moderatorin Ruth Moschner (43), Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes (37, "jerks") und Sänger Max Giesinger (30, "Wenn sie tanzt") wird wöchentlich auch ein wechselnder Gast-Promi zu sehen sein. In der ersten Folge unterstützt Rea Garvey (46) das Rateteam.

"Wir sind in TV-Deutschland unglaublich fixiert auf das Image einer Person, dass häufig der innere Kern übersehen wird. Oft hindert uns dieses Schubladendenken daran, eine ganz neue Perspektive zuzulassen. Wir werden unsere Promis vollkommen neu kennenlernen", freut sich Ruth Moschner auf ihre neue Aufgabe. Nur kleine Indizien in Einspielfilmen, die Bühnen-Performance und die unverfremdete Stimme des versteckten Promis lassen auf die Identität des Künstlers schließen.

Max Giesinger sieht für sich gute Chancen, sollte sich ein Sänger hinter der Maske verstecken. "Als Musiker im Rateteam kann ich spezifisch auf den Gesang eingehen und filtern, ob es sich um einen Auftritt eines Profis oder Hobbysängers handelt. Zusätzlich kenn ich mich sehr gut in der deutschen Musikwelt aus. Da gibt's kaum eine Stimme, die mir nicht bekannt wäre."

Erfolgreiche Vorgänger

Durch die Show wird Matthias Opdenhövel (48) führen. "Ich bin ein großer Fan von 'The Masked Singer' und freue mich tierisch, diese Show zu moderieren. Die US-Version war der Hammer", schwärmt der 48-Jährige. Seit Januar 2019 läuft "The Masked Singer" erfolgreich in den USA. Seinen Ursprung hat das Format allerdings in Südkorea, wo es als "The King of Mask Singer" bekannt ist. In Deutschland startet die Rätselshow am 27. Juni um 20:15 Uhr bei ProSieben.