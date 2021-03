Sieben "The Masked Singer"-Kostüme sind noch im Rennen. Hat Rategast Lena Gercke am kommenden Dienstag den richtigen Riecher?

Model und Moderatorin Lena Gercke (33) versucht ihr Glück. In der vierten Ausgabe der diesjährigen "The Masked Singer"-Staffel kämpfen noch sieben Prominente um das Aufrechterhalten ihrer Anonymität. Kann Gercke dem festen Rateduo, bestehend aus Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47), weiterhelfen? Sie ist am Dienstag (9. März, 20:15 Uhr) Rategast in der ProSieben-Show.

"Ich freue mich schon sehr, live dabei zu sein", meint die Gewinnerin der ersten "Germany's next Topmodel"-Staffel. Sie muss aber auch zugeben: "Als Zuschauerin vor dem TV fällt es mir oft sehr schwer, zu erraten, wer unter den Masken steckt." Daher sei sie schon jetzt auf die Erfahrung gespannt, "wie es ist, live im Studio mitzurätseln".

Bisher nur ein richtiger Tipp

Die zusätzliche Hilfe kann das Rateteam gut gebrauchen. Lediglich das Einhorn konnte Garvey als Schwimmerin Franziska van Almsick (42) bisher identifizieren. "Die bisherigen Demaskierungen sind der lebende Beweis, wie schwer diese Staffel ist", sagt Kollegin Moschner. Garvey und sie seien "ja fast völlig auf dem Holzweg". Wer also sind Dinosaurier, Küken, Leopard, Flamingo, Schildkröte, Monstronaut und Stier?