Die TV-Show "The Masked Singer" wechselt auf den Samstag.

The Masked Singer

The Masked Singer Neuer Sendeplatz für die beliebte Rateshow

"The Masked Singer" bekommt einen neuen prominenten Sendeplatz. Die beliebte Rateshow läuft ab Herbst immer samstags bei ProSieben.

Überraschung für alle Fans von "The Masked Singer": Die Erfolgsshow wechselt auf einen neuen Sendeplatz. Die fünfte Staffel wird ab Herbst immer samstags ausgestrahlt. "Die #MaskedSinger-Community wünscht sich schon länger, dass 'The Masked Singer' am Samstag läuft. Diesen Wunsch wollen wir unseren treuen Fans einmalig mit der fünften Staffel erfüllen", freut sich ProSieben-Chef Daniel Rosemann.

In den kommenden Folgen treten wieder zehn Stars unter zehn neuen Masken an. "Im besten Fall wieder vor Publikum. Das wird ein Fest. Und das Rätsel wird schwer. Sehr schwer", schürt Rosemann bereits jetzt die Vorfreude.

Wann genau die fünfte Staffel laufen wird, ist noch nicht bekannt. Die vierte Staffel konnte Popsänger Sasha (49) im Kostüm eines Dinosauriers für sich entscheiden. Das Finale Ende März 2021 verfolgten rund 3,75 Millionen Zuschauer.