Ist Detlef D! Soost Kandidat bei "The Masked Singer"? In einem Interview hat er jetzt möglicherweise versehentlich seine Teilnahme verraten.

Normalerweise läuft die ProSieben-Show "The Masked Singer" unter strenger Geheimhaltung ab. Niemand soll vorab erfahren, welche Stars sich unter den Kostümen verbergen. Ein Promi könnte seine Teilnahme allerdings schon vor Beginn der neuen Folgen am morgigen Dienstag verraten haben: Detlef D! Soost (50, "Be Your Best"). Während einer Live-Show der "Bild"-Zeitung wurde das "Popstars"-Urgestein gefragt, wie denn die Proben zu "TMS" laufen würden. Ohne darüber nachzudenken, antwortete der Tänzer und Choreograf: "Ich glaube, ganz gut."

Wurde er also ertappt? Eine Bestätigung für seine Teilnahme gibt es bis jetzt offiziell natürlich noch nicht. Stattdessen behauptete Soost im weiteren Gespräch, "auf keinen Fall" bei "The Masked Singer" teilnehmen zu wollen: "Wenn ich singe, ist das Körperverletzung." Ein großes Gesangstalent ist bei der Sendung aber bekanntlich kein Muss.

Ob Soost wirklich bei "The Masked Singer" dabei ist, wird sich in den nächsten Wochen herausstellen. Ab dem 16. Februar startet die vierte Staffel. Die neuen Folgen laufen immer dienstags ab 20:15 Uhr auf ProSieben.