The Masked Singer So sehen der Frosch und das Skelett aus

"The Masked Singer" hat zwei neue Kandidaten für 2020: Der Frosch und das Skelett werden bei der Musikshow auf die Bühne treten.

ProSieben hat zwei neue Masken der diesjährigen Staffel von "The Masked Singer" enthüllt: Das schaurig schöne Skelett und der muskelbepackte Frosch werden ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. Der Teilnehmer in Grün wird dabei eine besondere Performance bieten.

Wie der Sender in einer Mitteilung verkündet hat, wird der Frosch mit seinem "Froggy-Dance" für Stimmung sorgen. Dieser wird am heutigen Donnerstag exklusiv in "red." (ab 22:45 Uhr) erstmals zu sehen sein. Danach wird der Tanz auf der "The Masked Singer"-Webseite für die Fans zum Mitmachen bereitgestellt. Zu den bereits vorgestellten Masken zählen auch das Alien, die Biene und das Nilpferd. Insgesamt werden zehn prominente Kandidaten in aufwändige Kostüme schlüpfen.

Rateteam und Termin fürs Finale

Im Rateteam der dritten "The Masked Singer"-Staffel werden die ehemaligen Teilnehmer Sonja Zietlow (52, Hase) und Bülent Ceylan (44, Engel) gemeinsam mit einem wöchentlich wechselnden Gast ihre Tipps abgeben, wer sich hinter den Masken verbergen könnte. Los geht es ab Dienstag, 20. Oktober um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn. Danach werden die Live-Sendungen immer dienstags ausgestrahlt, nur das Halbfinale wird am Montag, 16. November stattfinden. Das Finale steigt dann am Dienstag, 24. November auf ProSieben.