"The Masked Singer" meldet sich im Februar mit zehn neuen Masken zurück. Zuschauer dürfen sich auf einen "etwas schwereren" Ratespaß freuen.

"The Masked Singer" startet am 16. Februar 2021 in die vierte Staffel. Diesmal nehmen erneut Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47, "Oh My Love") am Ratepult Platz, um die Promi-Identitäten hinter den zehn neuen Masken zu lüften. Wie gewohnt erhalten sie dabei wöchentlich Unterstützung von einem wechselnden, namhaften Rate-Gast. Moschner freut sich schon jetzt auf die Herausforderung. "Bei 'The Masked Singer' ist doch inzwischen alles möglich", erklärt sie in einer aktuellen Pressemitteilung.

Und auch ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann verspricht viel. "Wir werden das Rätseln für unsere Zuschauer und für Ruth und Rea etwas schwerer machen", wird er in der Mitteilung des Senders zitiert. "Ich bin gespannt, ob Ruth Moschners Telefonbuch das aushält. Sicher bin ich mir, dass Rea Garvey über einige Stimmen mehr als staunen wird." Matthias Opdenhövel (50) übernimmt erneut die Moderation. Der Startschuss fällt am 16. Februar um 20:15 Uhr live auf ProSieben sowie auf Joyn.