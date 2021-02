"The Masked Singer" ist in die vierte Staffel gestartet. Und vor allem die jungen Zuschauer schalteten wieder fleißig ein.

Der Startschuss für die vierte Staffel von "The Masked Singer" war am Dienstagabend ein Erfolg. ProSieben darf sich über einen "herausragenden Auftakt" freuen. Die Show startete mit 26,7 Prozent Marktanteil - 2,1 Millionen Zuschauer - bei den 14-49-Jährigen und damit deutlich stärker als im Herbst, teilte der Sender mit. "Die Show war klar kürzer - so wie versprochen", erklärte ProSieben zudem, und darf sich damit über den Tagessieg bei den jungen Zuschauern freuen.

Am Ende riefen am Dienstag bei "The Masked Singer" für das Schwein die wenigstens Zuschauer an und dieses musste dann auch seine Identität preisgeben. Unter der Maske steckte Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein (55). Neben dem Quokka sind damit noch das Einhorn, der Monstronaut, der Dinosaurier, der Flamingo, der Stier, das Küken, die Schildkröte und der Leopard im Rennen.