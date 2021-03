Auch in Österreich ist "The Masked Singer" ein Hit. Dort wurde nun Sänger Roberto Blanco als Germknödel demaskiert.

Nicht nur in Deutschland sorgt "The Masked Singer" derzeit wieder für Furore und munteres Mitraten. Auch in Österreich ist die Show als "Austria"-Ausgabe erfolgreich und demaskierte in ihrer jüngsten Folge einen berühmten Altstar. Unter dem kugelrunden Germknödel steckte der 83-jährige "Ein bisschen Spaß"-Sänger Roberto Blanco.

Die allergrößte Überraschung stellte es jedoch nicht dar, als Blancos Gesicht unter der Maske zum Vorschein kam. Viele Zuschauer der Rateshow hatten ihn anhand seiner markanten Stimme schon erkannt, mit der er bei seinem letzten Auftritt Frank Sinatras Hit "Fly Me to the Moon" schmetterte. Für Blanco war somit nach Folge drei Schluss, zuvor wurden schon Sänger Klaus Eberhartinger (70) und Schauspielerin Nicole Beutler (51) enthüllt. Sechs weitere Stars sind derzeit noch im Rennen, in Deutschland ist die neue Folge am 2. März (20:15 Uhr, ProSieben) zu sehen.