Das neue Buch von E. L. James (56) ist da. Die "Fifty Shades of Grey"-Autorin legt mit "The Mister" einen weiteren Roman vor. Christian Grey und Anastasia Steele aus James' extrem erfolgreicher SM-Romanzen-Buchreihe sind allerdings Vergangenheit. Das neue Werk spielt in England - und: Es gibt keine Szenen mit Knebel und Peitsche in diesem Buch. Wobei bei manchem Leser zumindest zu Beginn von "The Mister" einige Erinnerungen wach werden dürften.

Darum geht's

Der neue Held kann ähnlich wie Christian Grey auf ein beachtliches Vermögen zugreifen. Maxim Trevelyan ist ein junger englischer Adeliger. Der attraktive Playboy verbringt seine Zeit nicht nur damit, jede Nacht eine andere Frau in seinem Londoner Luxus-Apartment zu beglücken, nebenbei arbeitet er zum Zeitvertreib als DJ, Fotograf, Model und komponiert Musik. Zu Beginn von "The Mister" verändern dann zwei Ereignisse sein Leben: Durch einen schweren Schicksalsschlag wird er über Nacht zum Erben des Familientitels und soll das Familienvermögen mitsamt Ländereien und Immobilien verwalten.

Zudem arbeitet in seiner Wohnung seit kurzem eine neue Putzfrau. Die aus Albanien stammende Alessia zieht Maxim in ihren Bann. Obwohl sie ganz anders ist als die Frauen, die ihn normalerweise umgeben. Schüchtern und sehr zurückhaltend versucht sie ihm aus dem Weg zu gehen, um ihm nicht zu zeigen, dass auch sie von Maxim fasziniert ist. Die schöne Alessia, die völlig mittellos gerade in England angekommen ist, hat allerdings ein dunkles Geheimnis und schwebt in großer Gefahr. Als Trevelyan das mitkriegt, flieht er mit ihr vor ihren Verfolgern. James nimmt ihre Leser mit aus London nach Cornwall und bis nach Albanien.

Fazit

Sprachliche Leckerbissen bietet auch das neue Werk von E. L. James nicht, dafür eine Menge Klischees und teils überflüssig kitschige Dialoge ohne Humor auf über 600 Seiten. Allerdings gibt die Bestsellerautorin ihren Fans auch das, was diese erwarten dürften: Ein reicher, sexuell erfahrener Mann kümmert sich um eine hübsche, hilflose, jungfräuliche Angestellte - die nebenbei ein Musik-Genie zu sein scheint.

Und nicht nur in Alessias Vergangenheit tun sich Abgründe auf. Lord Maxims adelige Verwandtschaft taugt auch nicht gerade zur Vorzeige-Familie. Er selbst hat unter anderem eine Affäre mit seiner Schwägerin. Zwar ohne SM-Einlagen, aber auch auf explizite Sex-Szenen müssen die Leser in "The Mister" nicht verzichten. Darüber hinaus versucht James hier ernste Themen anzuschneiden. Was "The Mister" aber vor allem sein will, ist eine große Lovestory, "eine Aschenputtel-Geschichte für das 21. Jahrhundert", wie James selbst es ausdrückt.

Ein neuer Erfolg?

Ob E. L. James mit "The Mister" an den Erfolg von "Fifty Shades of Grey" anknüpfen kann? Ihre Bestseller-Trilogie, die sich über 100 Million Mal weltweit verkauft hat, wurde verfilmt und soll an den Kinokassen über eine Milliarde Dollar eingespielt haben. Die Autorin soll laut "The Sun" umgerechnet 130 Millionen Euro schwer sein.