The Morning Show Julianna Margulies ergänzt Cast in Staffel 2

Golden-Globe-Gewinnerin Julianna Margulies wechselt für "The Morning Show" an die Seite von Jennifer Aniston und Reese Witherspoon.

Namhafter Zuwachs für "The Morning Show", die Drama-Serie rund um die gleichnamige fiktive Nachrichtensendung. Wie die US-Seite "Variety" exklusiv in Erfahrung gebracht haben will, wird in Staffel zwei der Eigenproduktion von Apple TV+ die Golden-Globe- und dreifache Emmy-Gewinnerin Julianna Margulies (54) zu Jennifer Aniston (51) und Reese Witherspoon (44) stoßen. Auch zu Margulies' Rolle ist demnach schon einiges bekannt.

So wird auch der "The Good Wife"-Star eine Nachrichtensprecherin des Senders UBA spielen und sich als Laura Peterson in das Haifischbecken begeben. Neben Aniston und Witherspoon werden auch Steve Carell (58), Billy Crudup (52) und Mark Duplass (43) für die zweite Staffel zurückkehren, um nur einige zu nennen.

Die Serie, die auch von Aniston und Witherspoon produziert wird, konnte für ihre erste Staffel viel Lob und einige Emmy-Nominierungen einheimsen, von denen Crudup eine als "Bester Nebendarsteller" in einen Preis ummünzen konnte. Wann die zweite Staffel erscheinen wird, ist aufgrund des verzögerten Drehs wegen der Corona-Pandemie noch nicht klar. Ein Termin frühestens im Herbst des kommenden Jahres scheint realistisch.