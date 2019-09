An diesem Dienstag (17. September) wäre Keith Flint 50 Jahre alt geworden. Der verstorbene Frontmann der britischen Elektro-Band The Prodigy wurde im März dieses Jahres leblos in seinem Haus gefunden. Seine Bandkollegen Keith Palmer (52) alias Maxim Reality und Liam Howlett (48) gedenken ihrem Freund an seinem Geburtstag mit einem rührenden Tweet.

"Happy Birthday Flinty. Kein Tag vergeht, an dem du nicht in unseren Gedanken bist", schreibt die Band auf ihrem offiziellen Twitter-Account. "Wir vermissen dich Bruder. Lass es krachen, wo auch immer du bist." Angefügte Fotos zeigen den Frontmann auf der Bühne und bei entspannten Stunden mit seinen Kollegen.

Als Duo "leben sie für alle Zeiten weiter"

Nach dem tragischen Tod des Sängers war lange Zeit ungewiss, ob die Band weitermachen wird. Im August verkündeten Palmer und Howlett dann in einem Tweet, dass sie erstmals nach Flints Tod wieder im Studio waren. "Wir leben für alle Zeiten weiter", schrieben sie dazu. Damit scheint klar zu sein, dass The Prodigy als Duo weitermachen werden.

Keith Flint wurde am 4. März in seinem Anwesen in Dunmow, England, leblos aufgefunden. Er wurde nur 49 Jahre alt. Flint war zunächst als Tänzer bei The Prodigy im Einsatz und übernahm 1996 zu dem Track "Firestarter" erstmals die Rolle des Shouters. Mit seiner Stimme verhalf er der Band auch zum zweiten großen Hit "Breathe". Das jüngste Album von The Prodigy, "No Tourists", erschien 2018. Ein Erscheinungstermin für die neue Musik wurde noch nicht bekanntgegeben.