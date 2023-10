Keith Richards, Ronnie Wood und Mick Jagger veröffentlichen am 20. Oktober das neue Rolling-Stones-Album "Hackney Diamonds".

The Rolling Stones

The Rolling Stones Ihr Logo ziert beim Clásico die Barca-Trikots

Die Rolling Stones feiern ihr neues Album mit einem besonderen Deal. Ihr Logo wird beim El Clásico die Trikots des FC Barcelona zieren.

Kurz vor dem nächsten "El Clásico"-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid hat Barca-Hauptsponsor Spotify echte Musik-Klassiker als Unterstützung für den Verein an Bord geholt. Auf Social Media verkündete der Fußballverein, dass das berühmte Logo der Rolling Stones beim nächsten Fußball-Match gegen den spanischen Rivalen die Trikots der Mannschaft zieren wird.

Auf Twitter (jetzt X) postete der FC Barcelona ein Foto von Mick Jagger (80), Ron Wood (76) und Keith Richards (79) die jeweils mit einem breiten Grinsen ein Trikot in die Kamera halten, auf dem in der Mitte die Zunge mit den markanten Lippen prangt.

An dieser Stelle befindet sich normalerweise das runde Spotify-Logo. Der Musik-Streamingdienst ist seit der Saison 2022/2023 Hauptsponsor der Mannschaft. Medienberichten zufolge lässt sich das Unternehmen die Partnerschaft jährlich rund 65 Millionen Euro pro Jahr kosten.

Zur Feier des neuen Albums "Hackney Diamonds"

Außerdem postete der FC Barcelona in den sozialen Netzwerken ein Video mit der Botschaft "Keep the good news rolling" (Dt.: Verbreitet die guten Neuigkeiten weiter). Darin verteilt ein junges Mädchen Zeitungen mit der Schlagzeile, dass die Stones einen Deal mit Barca geschlossen hätten.

Auf Instagram verkündete der Fußball-Club in den Kommentaren zum Video: "Das Logo der britischen Band wird das Spotify-Logo auf dem legendären FC Barcelona Trikot ersetzen, um den Release des neuen 'Hackney Diamonds'-Album zu feiern."

Das neue Album der Rolling Stones gibt es - unter anderem auf Spotify - ab Freitag, den 20. Oktober, zu hören. Das legendäre und von den Fußball-Fans mit Spannung erwartete Spiel zwischen Barcelona und Real Madrid findet kurz darauf am 28. Oktober statt.