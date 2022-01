Mick Jagger und Co. kommen auf Briefmarken. Die zwölf Marken mit Bildern der Rolling Stones sind ab dem 20. Februar erhältlich.

Große Ehre für The Rolling Stones. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der britischen Rockband wird die Royal Mail einen Satz von zwölf Briefmarken zum Verkauf anbieten. Der Hauptsatz besteht aus insgesamt acht Briefmarken, auf denen die Musiker während legendärer Live-Konzerte abgebildet sind. Darunter zum Beispiel ihr Auftritt 1969 im Londoner Hyde Park, ein Gig aus dem Jahre 1995 in Tokio oder auch aus dem Oktober 2017 in Düsseldorf.

Auf dem Bild aus Düsseldorf ist der ehemalige Schlagzeuger Charlie Watts abgebildet. Watts verstarb im Alter von 80 Jahren im August 2021. Auf weiteren vier Marken, die in einem sogenannten Kleinbogen präsentiert werden, sind zwei Aufnahmen der Band und zwei Werbeplakate zu ihren Welttourneen zu sehen. In einer Pressemitteilung heißt es, dass es der Band gelungen sei, eine so große und weitreichende Karriere hinzulegen. Deswegen verewige man sie auf den Marken.

Die Briefmarken sind bereits bestellbar

The Rolling Stones sind nach den Beatles (2007), Pink Floyd (2016) und Queen (2020) erst die vierte Band, die diese Ehre in Großbritannien zuteilwird. Am 20. Januar gehen die Briefmarken in den Verkauf, können allerdings bereits ab sofort online vorbestellt werden. Neben den klassischen Briefmarken gibt es dort auch einige Sammlerstücke mit besonderen Motiven zu erwerben.