Das Sat.1-Kochformat "The Taste" startet am 2. September in seine neunte Staffel, wie der Sender in einer Pressemitteilung verkündet. Auch auf Instagram kündigte Sat.1 die neue Staffel mit einer Reihe von Postings an. Der Sendeplatz bleibt unverändert, Mittwochs ab 20.15 Uhr auf Sat.1 - neu ist dagegen ein Teil der Besetzung: Moderatorin Christine Henning (39) wird durch Angelina Kirsch (32) ersetzt, in der Jury nimmt der Österreicher Alexander Kumptner (37) für Maria Groß (41) Platz.

Für die Kandidaten bei "The Taste" geht es um ein Preisgeld von 50.000 Euro sowie die Veröffentlichung eines eigenen Kochbuchs. Das Format wurde von Red Arrow Studios entwickelt, in Deutschland produziert Redseven Entertainment die Show.