Im Februar 2019 eroberten sieben von Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore, 61) adoptierte Kids in der ersten Staffel von "The Umbrella Academy" das Herz der weltweiten Serienfans. Die entfremdete Familie sollte den Tod ihres Vaters aufklären. Jetzt hat der Streaming-Dienst Netflix bekannt gegeben, wann die zweite Staffel erscheinen soll. Im Sommer geht es weiter!

Dann startet die zweite Staffel

In einem Ankündigungsvideo, in dem sieben der Hauptdarsteller - darunter Ellen Page (33, "Juno"), Robert Sheehan (32, "Misfits") und Tom Hopper (35, "Northmen") - offenbar in Corona-Selbstisolation durch die eigenen vier Wände tanzen, verrät der Streaming-Riese, dass es am 31. Juli 2020 weitergehen soll. In der Beschreibung des Clips heißt es: "Am 01. Oktober 1989 erblickten sieben außergewöhnliche Menschen das Licht der Welt. Am 31. Juli 2020 kehren sie zurück ... in der zweiten Staffel von 'The Umbrella Academy' [...]".

"The Umbrella Academy" ist die Realverfilmung einer gleichnamigen, mit dem Eisner Award ausgezeichneten Comic- und Comicroman-Reihe nach der Idee des Autors Gerard Way (43), illustriert von Gabriel Bá (43) und herausgegeben von Dark Horse Comics. Zu sehen sind in der Serien-Variante unter anderem auch Emmy Raver-Lampman (31), David Castañeda (30), Aidan Gallagher (16), Cameron Britton (33) und Mary J. Blige (49).