Mark Forster (v.l.), Stefanie Kloß, Yvonne Catterfeld, Nico Santos, Samu Haber und Rea Garvey suchen 2020 "The Voice of Germany".

The Voice of Germany

The Voice of Germany Das ist der Starttermin für Staffel zehn

Der Starttermin für die Jubiläumsstaffel von "The Voice of Germany" steht fest. Ab Anfang Oktober drehen sich die roten Stühle wieder.

"The Voice of Germany" kehrt im Oktober auf die deutschen Bildschirme zurück: Die Jubiläumsstaffel startet am 8. Oktober 2020 auf ProSieben und am 11. Oktober in Sat.1. Die weiteren Folgen der zehnten Staffel werden wie immer im Wechsel gezeigt.

Wie schon Mitte Juli kommuniziert wurde, werden die erstmals sechs Coaches in ganz neuen Konstellationen um die Gesangstalente kämpfen. So bilden Stefanie Kloß (35) und Yvonne Catterfeld (40) das erste weibliche Team, auch Samu Haber (44) und Rea Garvey (47) teilen sich einen Stuhl. Zudem gibt Nico Santos (27) sein Coach-Debüt und Mark Forster (37) ist ebenfalls wieder dabei. Moderiert wird "The Voice of Germany" dieses Jahr von Thore Schölermann (35) und Annemarie Carpendale (42), die Neu-Mama Lena Gercke (32) vertritt.