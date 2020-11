"The Voice of Germany" bekommt prominente Gast-Coaches

Prominente Verstärkung: David Guetta, LEA, Clueso und Joy Denalane werden als Gast-Coaches zu "The Voice of Germany" kommen.

Bei "The Voice of Germany" kommen nun prominente Gast-Coaches zum Einsatz, wie ProSieben/Sat.1 bekannt gab. David Guetta (53, "Let's Love"), LEA (28), Clueso (40) und Joy Denalane (47) sollen die Talente beim Einzug in die Sing-Offs unterstützen.

Beim Team Samu/Rea feiert der französische Star-DJ David Guetta demnach sein Coach-Debüt in einer TV-Show und teilt seine Erfahrung an der Seite von Samu Haber (44) und Rea Garvey (47) mit deren Nachwuchsstars. Das Team von Yvonne Catterfeld (40) und Stefanie Kloß (36) bekommt Unterstützung aus Thüringen: Sänger Clueso ist als Gast-Coach im Team der beiden Damen erstmals bei "The Voice of Germany" zu sehen. Beim Team Mark wird Sängerin Joy Denalane im Einsatz sein und Mark Forster (37) zur Seite stehen. Nico Santos (27) und sein Team werden von Singer-Songwriterin LEA unterstützt.

Die erste Folge der Sing-Offs läuft am Donnerstag, 26. November um 20:15 Uhr auf ProSieben. Dann geht es ab dem 29. November immer sonntags um 20:15 Uhr in Sat.1 sowie auf Joyn weiter.