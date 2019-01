Am Ende war der Rocker Dan Lucas (64) aus dem Team Sasha der große Gewinner der Casting-Show "The Voice Senior". Doch Feierstimmung wollte irgendwie nicht so wirklich aufkommen. Der Grund: Der Sender Sat.1 entschied sich dazu, die Verkündung des Gewinners live aus dem Studio zu senden - allerdings ohne Publikum und auch ohne die Coaches und Mit-Protagonisten Yvonne Catterfeld (39), Alec Völkel (46) und Sascha Vollmer (47) von The BossHoss, Sasha (47) und Mark Forster (34).

Warum? Die eigentliche Finalshow war bereits Anfang Dezember aufgezeichnet worden. Auch Moderatorin Lena Gercke (30) war beim eigentlichen Live-Finale nicht mehr dabei. So kam es zu der Skurrilität, dass nur noch Moderator Thore Schölermann (34) - nach deren Darbietungen im großen Studio - mit den Finalisten auf einer Couch live zu sehen war, wie sie gemeinsam das Voting der Zuschauer abwarteten. Zuvor inszenierten die beiden eine Art Zeitsprung vom großen ins kleine Studio.

Schnell wurde zum Ende der Show der Sieger Dan Lucas verkündet, es folgte ein kurzer Konfettiregen, einige Umarmungen und Händedrücke und das war es dann auch schon mit der ersten Staffel von "The Voice Senior". Die Coaches hatten sich zuvor nur mit kurzen Video-Botschaften vor der eigentlichen Entscheidung zuschalten lassen. Auch unter den Fans im Netz regte sich schnell Unmut. Der Tenor: Dieses Ende ist sowohl gegenüber dem Sieger Dan Lucas als auch gegenüber dem ansonsten sehr starken Format unwürdig!

Im Netz regt sich Unmut

"Wie arm ist das denn? Das sind den Coaches und den Veranstaltern also die 'Senioren' wert", ist zum Beispiel auf Twitter zu lesen. Auch der Moderator Frank Buschmann (54) machte seinem Ärger mit einem Tweet Luft: "Da begeistern Charaktere über Wochen ein Publikum, zeigen Persönlichkeit, können singen und werden zurecht gefeiert und dann so ein Ende? So sehr ich die Auftritte und die Idee geliebt habe, das ist einfach unwürdig. Ich finde es soooo schade."

Mittlerweile äußerte sich auch Sat.1 selbst zu den Vorwürfen. In zwei Tweets auf dem offiziellen Twitter-Kanal schrieben die Verantwortlichen, dass man aus "produktionstechnischen Gründen" das Finale schon im Dezember aufgezeichnet hätte. Man wollte aber live abstimmen lassen und habe deswegen diesen Weg gewählt. Man nehme aber die Kritik zu Herzen und würde - bei einer möglichen weiteren Staffel - diese auch berücksichtigen.

Zuvor bekamen die TV-Zuschauer allerdings eine tolle Show zu sehen. Im starken Finale überzeugte letztlich der Ex-Sänger der DDR-Band Karussell am meisten. Dan Lucas, der 1985 nach einem Konzert in Westdeutschland blieb, performte als letzten Beitrag eine Rock-Version des Beatle-Klassikers "Help" und riss alle mit sich. Dass der Sieg der ersten Staffel "The Voice Senior" nur an Dan Lucas gehen konnte, war bereits zu diesem Zeitpunkt klar.