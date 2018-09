Wenn in etwas über einer Woche (am 8. Oktober) die neunte Staffel von "The Walking Dead" ihren Auftakt feiert, blicken Fans der Zombie-Serie aus dem Hause AMC in das große Unbekannte. Denn selbst Kenner der Comic-Vorlage werden nicht wissen, was mit Hauptfigur Rick Grimes passieren wird. Wie inzwischen bekannt ist, wird dessen Darsteller Andrew Lincoln (45) die Show in einer der anstehenden Folgen verlassen - eine Entscheidung, die nicht nur die Fans erschüttert hat, sondern auch einen ganz besonderen Weggefährten von Rick: Daryl Dixon alias Norman Reedus (49).

Der hat sich nun gegenüber der Seite "Comicbook" geäußert und erzählt, wie er verbissener als ein Zombie darum gekämpft habe, dass es sich Lincoln noch einmal anders überlege: "Er hat es mir eine lange Zeit im Vorfeld erzählt und natürlich habe ich versucht, es ihm auszureden. 'Bring deine Familie nach New York! Ich lebe in New York, es sind nur eineinhalb Stunden, weißt du? Ich habe sämtliche Register gezogen, aber ich verstehe, warum er ausgestiegen ist. Ich verstehe es total. Er hat zwei Kinder und man lebt eine Million Meilen voneinander entfernt."

Beste Freunde in der Zombie-Apokalypse

Reedus und Lincoln haben in den vielen gemeinsamen Jahren am Set der AMC-Show eine innige Freundschaft entwickelt. "Der Kerl ist zu so etwas wie meinem besten Freund geworden", erzählt Reedus. "Ich rede mit ihm am Morgen vor der Arbeit. Ich rede mit ihm beim Mittagessen. Ich rede mit ihm sobald wir Drehschluss haben. Ich bin in seinem Haus, er ist in meinem Haus. Wir haben früh einen Pakt geschlossen: 'Wenn du gehst, gehe ich auch. Geh nicht ohne mich.'" Doch genau so wird es nun doch kommen, denn Fanliebling Reedus aka Daryl bleibt der Show erhalten.

Lincoln hatte seinen Ausstieg von "The Walking Dead" damit begründet, seine Familie zu selten zu Gesicht zu bekommen. Während Rick Grimes in der Comicvorlage also noch immer quicklebendig ist, sorgen sich Anhänger der TV-Show nun, dass der Anführer der Heldentruppe nun den Serientod sterben könnte.