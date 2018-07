Die Nachricht, dass Hauptdarsteller Andrew Lincoln (44) in der neunten Staffel von "The Walking Dead" aussteigen wird, versetzte die Fans der langjährigen Zombie-Hatz in Schockstarre. Der Star selbst verspürte angesichts des völlig überraschenden Abschieds nun offenbar erhöhten Erklärungsbedarf. Im Gespräch mit der US-amerikanischen Seite "Entertainment Weekly" gab der Rick-Grimes-Mime jedoch Gründe an, die wohl jeder nachvollziehen kann - vor allem Familienmenschen.

Denn auch wenn er sich für die AMC-Serie einen recht glaubhaften Südstaaten-Akzent antrainiert hat, ist Lincoln gebürtiger Engländer und dementsprechend lebt auch seine Familie die meiste Zeit dort. "Ich habe zwei kleine Kinder und ich lebe in einem anderen Land. Je älter sie werden, desto schwieriger ist es, sie mitzunehmen. Es ist Zeit für mich, nach Hause zu kommen."

Nägel mit Köpfen

Wie seine zuletzt sehr rabiate Serien-Figur machte Lincoln zudem Nägel mit Köpfen und schloss eine mögliche Rückkehr zur Show scheinbar kategorisch aus: "Lasst mich etwas klarstellen", so der 44-Jährige. "Ja, es ist meine letzte Staffel in der TV-Show 'The Walking Dead'". Optimistische Fans der Zombie-Endzeit hoffen nach dieser Aussage jedoch bereits, dass diese Formulierung ein anderes Format mit ihm und damit Rick Grimes noch möglich mache. Dass der Ex-Cop Grimes den Tod findet, damit wollen sie sich (noch) nicht beschäftigen - zumal die Figur in der Comic-Vorlage noch quicklebendig ist. Das hieß bei anderen Charakteren bislang aber nicht viel...

Und dann bestätigte Lincoln noch, dass er seine finalen Szenen bereits abgedreht habe. Das sei einerseits ein Gefühl der Befreiung, andererseits aber auch ein Gefühl der großen Trauer gewesen: "Die Show zu beenden war so, als hätte man endlich Luft ablassen können. Das war bei den zwei letzten Episoden besonders befriedigend." Als ihn dann aber alle Kollegen zum Abschied umarmten, habe er schwer schlucken müssen.

Bis die Fans erfahren, wie es zu Rick Grimes' Abgang (in welcher Form auch immer) kommt, müssen sie sich gar nicht mehr so lange gedulden. Am 7. Oktober dieses Jahres startet die neunte Staffel der Horror-Serie in den USA.