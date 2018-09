Die beliebteste Zombiehatz der vergangenen Jahre geht in eine neue Runde - sowohl in Deutschland als auch in den USA. Während die einen sich bereits auf die neunte Staffel von "The Walking Dead" freuen dürfen, läuft in Deutschland zum ersten Mal die achte Season im Free-TV an.

Achte und neunte Staffel in wenigen Wochen

RTL II hat nun bekanntgegeben, dass die 16 Episoden der achten Staffel ab dem 12. Oktober täglich ab 23:00 Uhr als Doppelfolgen auf dem Sender ausgestrahlt werden sollen. In der achten Staffel dreht sich alles um einen brutalen Krieg zwischen den Überlebenden und dem fiesen Bösewicht Negan.

Wenige Tage zuvor wird in den USA die erste Folge der neunten Season erstmals gezeigt. Der US-Sender AMC veröffentlicht die Staffelpremiere am 7. Oktober. Einen Tag später gibt es die Folge dann auch in Deutschland auf Fox und FoxHD bei Sky zu sehen.