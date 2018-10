In der nächsten Episode der neunten Staffel von "The Walking Dead" werden sich die Zuschauer von einem Hauptcharakter verabschieden müssen, der bereits seit Folge eins mit an Bord ist: Rick Grimes, gespielt von Andrew Lincoln (45). Episode fünf der laufenden Staffel wird seine letzte sein, das ist seit einiger Zeit offiziell bekannt und auch bestätigt worden. Die Frage ist nur, was passieren wird!

Achtung, die folgenden Passagen können Spoiler enthalten - wer diese nicht erfahren möchte, sollte nicht weiterlesen!

"Es fühlt sich an wie ein großes Serien-Finale"

Der "Hollywood Reporter" wollte aus Showrunnerin Angela Kang weitere Informationen herauskitzeln. Die machte die Sache allerdings nur noch spannender. Die letzte Folge mit Rick Grimes beschreibt sie mit den Worten: "Sie hat wirklich eine emotionale Reaktion ausgelöst bei den Leuten, die an der Folge mitgearbeitet haben. Das ist meistens ein guter Indikator." Es werde Emotionen, Abenteuer, Action, Heldentum und einige unerwartete Wendungen geben. "Es fühlt sich an wie ein großes Serien-Finale in der Mitte der Staffel!" Sie wollte allerdings nicht verraten, ob Rick stirbt oder sich doch anders "verabschiedet".

Der Schauspieler, der aus persönlichen Gründen aussteigen wollte, glaubt auch, dass sein Ende die Serie beflügeln könne. Was nicht schlecht wäre - die Quoten für die neunte Staffel sind derzeit nicht wirklich überzeugend. Im Interview mit "Entertainment Weekly" sagte Lincoln, er sei überzeugt, dass die Show davon profitieren würde, wenn andere Menschen die Zügel in die Hand nehmen und neue Wege entdecken würden.

Hinter der Kamera bleibt der Schauspieler der Serie übrigens erhalten: 2019 wird er Regie bei einer Folge führen. Der letzte Auftritt von Rick Grimes wird in Deutschland am 5. November bei Sky zu sehen sein.