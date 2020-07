Prominenter Zuwachs bei "The Walking Dead": US-Schauspielerin Margot Bingham (32, "Boardwalk Empire") spielt ab der elften Staffel der Zombieserie des US-Senders AMC mit. Wie das US-Portal "Deadline" berichtet, könnte Bingham die Rolle der mysteriösen Stephanie übernehmen. Offiziell bestätigt wurde das allerdings noch nicht, gilt aber in Fan-Kreisen als so gut wie sicher. Margot Bingham hatte der Figur in der zehnten Staffel bereits ihre Stimme geliehen.

In Staffel zehn von "The Walking Dead" war Stephanie in zwei Folgen an einem Funkgerät zu hören, wie sie mit Eugene (Josh McDermitt, 42) spricht. Sie ist eine noch geheimnisvolle Überlebende der Zombie-Apokalypse aus Charleston, West Virginia. Margot Bingham wurde vor allem durch ihre Rolle als Jazz-Sängerin Daughter Maitland in der HBO-Dramaserie "Boardwalk Empire" bekannt. Sie spielte auch in "The Family" und der Netflix-Serie "Nola Darling" sowie der Krankenhaus-Serie "New Amsterdam" mit.