Neue Zombies schlurfen schon sehr bald durch das erfolgreiche "The Walking Dead"-Universum. Amazon Prime Video hat nun bekanntgegeben, dass "The Walking Dead: World Beyond" in Deutschland und Österreich am 05. Oktober startet. Die einzelnen Folgen sollen danach wöchentlich erscheinen.

Eine neue Generation

"The Walking Dead: World Beyond" soll die Geschichte der ersten Generation nach der Apokalypse erzählen. In der Zombie-Endzeit wird ein neuer Cast zu sehen sein, darunter Aliyah Royale (20), Alexa Mansour (24), Annet Mahendru (30), Nicolas Cantu (16), Hal Cumpston (21), Nico Tortorella (31) und Julia Ormond (55).

Die Spin-off-Serie wurde erschaffen von Scott M. Gimple (49) und Matt Negrete. Als Gaststars werden unter anderem Ted Sutherland (23), Natalie Gold (43) sowie Scott Adsit (54) auftauchen. Auch ein erster Trailer ist bereits verfügbar.