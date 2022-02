Mit "The Dawn FM Experience" bekommt The Weeknd ein eigenes Musik-Special bei Amazon Prime. Sein Album wird dabei visualisiert.

The Weeknd (32) präsentiert am kommenden Wochenende sein Musik-Special "The Dawn FM Experience" bei Amazon Prime. Das fünfte Album des kanadischen Sängers, "Dawn FM", wird dabei "auf faszinierende Art visualisiert und als Theater-Performance-Event umgesetzt, das das Publikum in eine nervenaufreibende und düstere Welt eintauchen lässt", heißt es laut US-Branchenmagazin "Variety" in einer Ankündigung.

"Ich freue mich sehr, mit Amazon zusammenzuarbeiten, um das aufwändigste Live-TV-Special zu präsentieren, das ich je gemacht habe", erklärte der Sänger in einem Statement. Man werde "Live-Performance, Theater und Performance-Kunst für einen Abend im Club aufeinanderprallen" lassen, fügte er an.

Songs aus dem Special als Stream verfügbar

Das Special, das The Weeknd gemeinsam mit Künstler La Mar C. Taylor (31) und Filmregisseur Micah Bickham entwickelt hat, soll am Samstag, 26. Februar, Premiere feiern. In einem ersten Teaser ist der Musiker in einer älteren Version seiner selbst zu sehen, die er bereits auf dem Album-Cover und in einem Musikvideo in Erscheinung treten hat lassen. Den Fans wird zudem eine Live-EP mit acht Songs aus dem Special zum Streamen auf Amazon Music zur Verfügung stehen.