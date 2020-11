The Weeknd hat mit Reggaeton-Star Maluma einen Song veröffentlicht. Für das Lied singt der Kanadier auf Englisch und Spanisch.

The Weeknd (30, "After Hours") wagt sich auf neues Terrain: Der US-Sänger hat an diesem Donnerstag (5. November) mit dem südamerikanischen Megastar Maluma (26) einen gemeinsamen Song inklusive Video veröffentlicht. The Weeknd hat mit dem Kolumbianer einen "Hawái Remix" aufgenommen. Das Original-Lied "Hawái" brachte Maluma im Juli 2020 heraus.

"Ich habe The Weeknd immer bewundert, daher fühlt es sich wie ein Traum an, mit ihm für den 'Hawái'-Remix zusammenzuarbeiten - er sang sowohl auf Spanisch als auch auf Englisch, was beeindruckend ist", sagte Maluma in einem Statement. Regisseur Jessy Terrero (48) setzte das Video zum Song um. Darin tanzen die beiden Sänger in einem Club, während ihnen eine Reihe von Damen bewundernde Blicke zuwerfen.