The Weeknd sollte Ende 2023 elf Konzerte in Australien und Neuseeland spielen.

The Weeknd verschiebt aufgrund "unvorhergesehener Umstände" seine geplante Australien- und Neuseeland-Tour. Fans machen ihm Vorwürfe.

The Weeknd (33) verschiebt seine geplante "The After Hours Til Dawn Stadium Tour" in Australien und Neuseeland. Das teilten die Ticket-Anbieter "Live Nation Australia" und "Live Nation New Zealand" am 6. November auf ihren Webseiten mit. Beide zitieren The Weeknd mit folgenden Worten an seine Fans: "Aufgrund unvorhergesehener Umstände müssen wir die Australien/Neuseeland-Tournee verschieben (...) Wir sind zutiefst enttäuscht, aber wir können es kaum erwarten, mit euch dort zu sein!"

Die abgesagten Shows in Auckland, Sydney, Brisbane und Melbourne sollen aber zeitnah nachgeholt werden. "Die neuen Termine werden nächstes Jahr bekannt gegeben und die bisherigen Tickets sind für die neuen Shows gültig", heißt es in dem Statement. Ihr Geld zurückbekommen diejenigen, die die neuen Termine nicht wahrnehmen können.

The Weeknd schweigt weiterhin

Der Künstler selbst hat sich noch nicht direkt zu Wort gemeldet. Insgesamt elf Shows sollte er in Australien und Neuseeland zwischen dem 20. November und 9. Dezember spielen. Auf seinem Instagram-Account zeigen viele Fans kein Verständnis. Sie fordern eine Entschuldigung von ihm und wollen mehr zu den Umständen wissen. "Es war so schwer, diese Tickets zu bekommen", "Ich habe mein Bankkonto für dich überzogen" oder "Unangebracht, diese Nachricht nicht von dir oder auf deinen Social-Media-Accounts zu erhalten", schreiben Menschen in die Kommentarspalten unter seinem aktuellsten Posting.

Er zählt zu den erfolgreichsten Künstlern der heutigen Zeit

Zum letzten Mal veröffentlichte der kanadische Sänger, der mit richtigem Namen Abel Tesfaye heißt, ein Video am 15. Oktober auf Instagram. Es zeigt ihm bei seinem Konzert in Santiago de Chile. The Weeknd trat 2023 bereits in Nord- und Südamerika sowie in Europa auf. Anfang des Jahres brach er mit seinen Shows in London eine Reihe von Rekorden. Er konnte laut "New Musical Express" beispielsweise die höchste Besucherzahl bei seinen zwei Konzerte im London Stadium vorweisen, die insgesamt 160.000 Fans anlockten.

Live Nation Australia & New Zealand schreiben weiter "Wir verstehen, dass die Fans enttäuscht sein werden und Live Nation konzentriert sich darauf, mit The Weeknd zusammenzuarbeiten, um einen neuen Tourplan zu erstellen. Wir werden so bald wie möglich eine weitere Ankündigung machen".