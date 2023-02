The Weeknd erreicht als erster Künstler monatlich 100 Millionen Hörer auf Spotify. Das hat der Streamingdienst nun bekannt gegeben.

The Weeknd (33) ist der erste Musiker in der Geschichte von Spotify, der monatlich 100 Millionen Hörer hat. Das hat der Streamingdienst nun verkündet. In einem Social-Media-Beitrag dazu heißt es: "Es ist offiziell: Am 27. Februar war The Weeknd der erste Künstler in der Spotify-Geschichte, der 100 Millionen monatliche Zuhörer erreichte." Der 33-Jährige hält bereits den Rekord des meistgespielten Songs aller Zeiten auf Spotify: Der Hit "Blinding Lights" wurde 3,4 Milliarden Mal abgespielt.

Miley Cyrus (30) belegt derzeit mit über 82 Millionen den zweiten Platz im Spotify-Ranking für die meisten monatlichen Zuhörer des Dienstes. Taylor Swift (33) landet auf Platz drei mit 80 Millionen, gefolgt von Rihanna (35) mit 79 Millionen.

Neuer Remix

Der Spotify-Rekord für The Weeknd kommt damit kurz nachdem er einen neuen Remix von "Die For You" mit Ariana Grande (29) veröffentlicht hat. Der Song von 2016 war zuletzt auf TikTok zum Hit geworden. Der kanadische Künstler hat in den vergangenen zehn Jahren fünf Studioalben veröffentlicht, angefangen mit "Kiss Land" aus dem Jahr 2013 bis "Dawn FM" aus dem Jahr 2022.