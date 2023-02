The Weeknd arbeitet derzeit an seinem Filmdebüt.

Startet er nun als Schauspieler durch? Der Sänger The Weeknd wird seine erste Spielfilmrolle übernehmen.

Musikalisch gehört The Weeknd (33), dessen richtiger Name Abel Tesfaye ist, zu den erfolgreichsten Künstlern überhaupt. Jetzt will der kanadische Sänger offenbar auch im Filmbusiness weiter Fuß fassen. Wie "Deadline" berichtet, arbeitet der Musiker derzeit an seinem Spielfilmdebüt.

Zusammentun wird er sich dafür mit Trey Edward Shults (34), der Regie führen wird und zusammen mit Tesfaye und Reza Fahim für das Drehbuch verantwortlich ist. The Weeknd ist zudem einer der Produzenten. Weitere Details zu dem noch unbetitelten Film sind bisher nicht bekannt, das Projekt soll sich aber bereits in Produktion befinden. Im Cast mit dabei sollen zudem Jenna Ortega (20), bekannt aus der Netflix-Serie "Wednesday", und Barry Keoghan (30) sein, der als einfältiger Dominic in der Tragikomödie "The Banshees of Inisherin" zu sehen ist und für seine Leistung für den Oscar und Golden Globe Award 2023 nominiert wurde.

Für The Weeknd ist es die erste richtige Filmhauptrolle. 2019 spielte er sich selbst in dem von der Kritik gefeierten Film "Der schwarze Diamant" an der Seite von Adam Sandler (56). Auch Ausflüge ins Fernsehen hat er bereits gemacht. Er schrieb und spielte schon 2020 in einer Folge der Animationsserie "American Dad" mit. Zudem soll er in der HBO-Serie "The Idol" mitspielen, an der er ebenfalls mitgewirkt und mit "Euphoria"-Schöpfer Sam Levinson (38) zusammengearbeitet hat.

Musikalischer Rekord

Zuletzt hat The Weeknd für einen musikalischen Rekord gesorgt: Er ist der erste Musiker in der Geschichte von Spotify, der monatlich 100 Millionen Hörer hat. In einem Social-Media-Beitrag des Streamingdienstes hieß es dazu: "Es ist offiziell: Am 27. Februar war The Weeknd der erste Künstler in der Spotify-Geschichte, der 100 Millionen monatliche Zuhörer erreichte." Der 33-Jährige hält bereits den Rekord des meistgespielten Songs aller Zeiten auf Spotify: Der Hit "Blinding Lights" wurde 3,4 Milliarden Mal abgespielt.