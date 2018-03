Kaum zu glauben: Während sich eine Vielzahl an Künstlern raffinierte Marketingstrategien für die Veröffentlichung eines Albums zurechtlegt, scheint R&B-Sänger The Weeknd (28, "Starboy") seinem Bauchgefühl zu folgen. In der Nacht zum Karfreitag veröffentlichte Abel Tesfaye, wie der Kanadier mit bürgerlichem Namen heißt, still und heimlich sein nunmehr viertes Studioalbum. "My Dear Melancholy" besteht aus sechs brandneuen Hits und spannenden Kollaborationen. Unter anderem mit dabei: der französische DJ Gesaffelstein, Skrillex und Daft Punk.

Aufmerksame Fans und Follower des Musikers wurden jedoch schon am Mittwoch hellhörig. Auf Instagram postete The Weeknd nämlich einen Screenshot von einem Chatverlauf mit seinem künstlerischen Leiter La Mar Taylor (27). Darin heißt es: "Sollen wir es am Freitag veröffentlichen? Mir ist es ehrlich gesagt egal." Und plötzlich war es da - eine gelungene Oster-Überraschung!