Die letzten Überlebenden von The Who: Roger Daltrey (l.) und Pete Townshend im Jahr 2019.

The Who

The Who Band deutet Rock-Rente an

Geht bald eine Ära zu Ende? Pete Townshend und Roger Daltrey von The Who denken an die Rock-Rente.

Nach über 60 gemeinsamen Jahren auf der Bühne und im Studio: The Who nähern sich der Rock-Rente. Das deuteten die einzigen noch lebenden Bandmitglieder Pete Townshend (77) und Roger Daltrey (79) jetzt in der Zeitschrift "Record Collector" an.

"Ich nehme an, dass Roger und ich irgendwann nach vorne schauen und versuchen werden, herauszufinden, ob wir einen Elton John machen und es auf irgendeine Weise beenden wollen", erklärte Pete Townshend. Er spielt damit auf seinen Kollegen Elton John (76) an, der sich gerade mit einer ausführlichen Tour von der Bühne verabschiedet.

"Wir sind beide alt"

Noch gebe es aber keine klaren Pläne. "Es ist schwierig, eine Entscheidung für die Zukunft zu treffen und zu sagen, dass wir dies oder jenes tun werden, weil wir nicht wissen, wie gut es uns gehen wird oder wie fit wir sein werden", so der Gitarrist. Dass es nach einer Tour immer schwieriger wird, sich für die nächste aufzuraffen, darüber gibt sich Townshend keinen Illusionen hin. "Wir sind beide alt", räumte er ein.

"Ruhestand rückt näher"

Roger Daltrey wird noch deutlicher. "Wir befinden uns in einer Phase, in der der Ruhestand offensichtlich immer näher rückt", sagte er. "Aber solange es uns gut geht, werde ich nie sagen, dass wir in Zukunft nichts mehr machen werden", stellte der Sänger klar. "Ich habe immer gesagt, dass man dieses Geschäft nicht aufgibt, es gibt dich auf".

Im Sommer dieses Jahres touren Daltrey und Townshend mit ihren Begleitmusikern durch Großbritannien. Es wird ihre erste UK-Tournee seit sechs Jahren. Begleiten wird sie dabei ein großes Orchester. Damit wollen sie ihre Hits auf ein neues Level heben, wie sie versprechen. Dass es sich bei der Tour um einen "Elton John" handelt, davon ist keine Rede.

Ein Vorläufer von The Who formierte sich zwischen 1961 und 1962, als Townshend und Bassist John Entwistle (1944-2002) der Schulband von Roger Daltrey beitraten. Im Februar 1964 gab sich die Band den Namen The Who. Wenig später stieß noch Schlagzeuger Keith Moon (1946-1978) zum klassischen Line-up hinzu. 1965 veröffentlichte die Band ihre erste Single "' I Can't Explain".

Es folgte das Album "My Generation" samt dem gleichnamigen Hit. Darin heißt es: "Ich will sterben, bevor ich alt werde". Diesen Zeitpunkt haben Daltrey und Townshend klar verpasst.