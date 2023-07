Jahrzehnte gehörte sie zum Ensemble des Wiener Burgtheaters. Breitere Bekanntheit erlangte sie in der Krimi-Serie "Kottan ermittelt". Nun ist Bibiana Zeller im Alter von 95 Jahren gestorben.

Die österreichische Schauspielerin Bibiana Zeller ist tot. Sie sei am Sonntag im Alter von 95 Jahren gestorben, bestätigte ihr Sohn Fabian Eder am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Mimin war seit 1972 Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters gewesen.

Einem breiteren Fernsehpublikum wurde sie in den frühen 1980er Jahren als Frau Kottan in der satirischen Kriminalserie "Kottan ermittelt" bekannt. Auch in der TV-Serie "Julia - Eine ungewöhnliche Frau" mit Christiane Hörbiger in der Hauptrolle spielte Zeller mit. Zu ihren Markenzeichen gehörten feiner Humor und ein Gespür für Skurrilität sowie eine helle, zerbrechliche Stimme.