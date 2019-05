Fans von "This Is Us" können sich entspannt zurücklehnen und sich auf gleich drei weitere Staffeln der Serie rund um Familie Pearson freuen. Laut "TV Line" schickt der Sender NBC sein Erfolgsformat in Staffel vier, fünf und sechs.

"Wir könnten nicht stolzer sein, den Fans drei weitere Staffeln einer Show zu bringen, die die NBC-Marke so gut repräsentiert", erklärten die NBC-Serienverantwortlichen Lisa Katz und Tracey Pakosta in einem Statement. "In einer Fernsehlandschaft mit rund 500 Fiction-Serien gebe es, wenn überhaupt, nur sehr wenige, die den zeitkritischen und kulturellen Einfluss von "This Is Us" hätten. "Ein großes Dankeschön und herzlichen Glückwunsch an unsere ausführenden Produzenten, Schauspieler und Crew, die jede Woche mit dem erfinderischen und fesselnden Storytelling der Show neue Höhen erreichen."

Familiengeschichte der Pearsons

In der Serie wird die facettenreiche Geschichte der Familie Pearson im Sprung zwischen Vergangenheit und Gegenwart erzählt. Milo Ventimiglia (41, "Gilmore Girls") verkörpert Familienvater Jack, Mandy Moore (35, "Nur mit dir") seine Ehefrau Rebecca. Ihre Kinder im Erwachsenenalter spielen Sterling K. Brown (43) alias Randall, Chrissy Metz (38) alias Kate und Justin Hartley (42) alias Kevin. Wie "TV Line" berichtet, wird sich Staffel vier vor allem mit dem Umzug von Randall und dessen Ehefrau Beth (Susan Kelechi Watson, 37) nach Philadelphia befassen. In Deutschland wird die Serie bei dem Sender sixx ausgestrahlt, dort läuft aktuell die dritte Staffel. NBC zeigte das Staffelfinale bereits Anfang April.