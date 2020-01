Die Familiendramaserie "This Is Us" bekommt einen prominenten Gast: John Legend (41, "All Of Me"). Mehrere US-Medien - unter anderem "People" - berichten, dass bei der Verleihung der Golden Globe Awards am Sonntag ein Trailer für die vierte Staffel gezeigt wurde und dass der Sänger darin überraschend zu sehen war. Viel über seinen Auftritt verriet der kurze Ausschnitt jedoch nicht.

Angeblich sieht man, wie der EGOT-Gewinner (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) im Anzug an einem Klavier sitzt und Musik macht. Es kann also davon ausgegangen werden, dass Legend in der kommenden Staffel als Musiker auftauchen wird. Es wäre zumindest nicht das erste Mal bei "This Is Us", dass sich ein Star selbst spielt. Auch Sylvester Stallone (73, "Rocky") war in der Serie schon zu sehen.

Um John Legends Auftritt wurde bisher ein großes Geheimnis gemacht, wie es scheint. Immerhin wusste nicht einmal seine eigene Ehefrau, Chrissy Teigen (34), etwas darüber. Auf Twitter schrieb sie: "Ich habe erst jetzt davon erfahren und ich verstehe es nicht? Spielt er mit oder wird nur sein Song benutzt?" Bis diese Frage geklärt ist, dauert es nicht mehr lange: Am 14. Januar startet die neue Staffel beim US-Sender NBC.