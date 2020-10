"This Is Us" geht in die fünfte Staffel

Die fünfte Staffel von "This Is Us" startet am 28. Oktober in den USA. Nun wurde ein Trailer veröffentlicht, der erste Details verrät.

Die erfolgreiche NBC-Serie "This Is Us" geht in die nächste Runde. Ursprünglich sollte die fünfte Staffel in den USA ab dem 11. November 2020 über die Bildschirme flimmern. Der Start wurde allerdings auf den 28. Oktober vorverlegt. Nun veröffentlichte der Sender auf Twitter einen neuen Trailer, der erste inhaltliche Details verrät.

Der knapp 90-minütige Trailer beginnt mit einem Rückblick auf das Finale der vierten Staffel, in dem sich Randall Pearson und sein Bruder Kevin einen erbitterten Kampf lieferten. Doch nicht nur die daraus resultierende Kluft zwischen den beiden ist offenbar ein großes Thema in Staffel fünf. So ist etwa auch zu sehen, wie sich Randall und seine Familie vor dem Fernseher versammeln und die "Black Lives Matter"-Bewegungen verfolgen.

Corona-Pandemie kommt in "This Is Us" vor

Bereits zuvor bestätigte Serienschöpfer Dan Fogelman (44) via Twitter, dass in der neuen Staffel die Corona-Pandemie aufgegriffen wird. Das wird auch im Trailer angedeutet: So ist beispielsweise Kevin zu sehen, wie er mit einem Mund-Nasen-Schutz ins Auto steigt. Außerdem wird ein kurzer Ausschnitt von Randalls Geburtstagsparty gezeigt. Besonders rührend: In einer Szene streichelt Kevin den Bauch der schwangeren Madison.

In der fünften Staffel sind die Schauspieler Sterling K. Brown (44), Chrissy Metz (40), Justin Hartley (43), Chris Sullivan (40), Susan Kelechi Watson (38), Milo Ventimiglia (43) und Mandy Moore (36) wieder mit von der Partie und schlüpften in ihre Paraderollen. Wann die neue Staffel in Deutschland starten wird, ist bislang nicht bekannt.