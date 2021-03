Den 18. Geburtstag noch einmal Revue passieren lassen. Thomas Gottschalk macht es Stars wie Bülent Ceylan oder Birgit Schrowange möglich.

Wenn Thomas Gottschalk (70) ruft, kommen die deutschen Stars in Scharen. So auch zu seiner neuen Show "Gottschalk feiert: Nochmal 18! Der große Promi-Geburtstag", die am 16. April im SWR Fernsehen startet. Darin wagt der Moderator jeden Monat mit jeweils drei Prominenten einen Sprung zurück in die Vergangenheit. Was er herausfinden möchte: Wie haben die Stars die Zeit ihrer Volljährigkeit erlebt? Welche Träume hatten sie damals, welchen Idolen eiferten sie nach? Und welche Sünden haben sie womöglich begangen?

Mit dabei sind in "Gottschalk feiert: Nochmal 18!": Birgit Schrowange (62), Laura Wontorra (32), Kai Pflaume (53), Jutta Speidel (66, "Um Himmels Willen"), Uwe Ochsenknecht (65), Max Giesinger (32), Giovanni Zarrella (42), Andy Borg (60) sowie Bülent Ceylan (45) und Alexander Herrmann (49).